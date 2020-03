Bolsonaro diz que danos causados pelo desemprego serão muito piores que os do coronavírus

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro revelou preocupação com os danos financeiros que o novo coronavírus (Covid-19) está causando no Brasil devido isolamento social da população. O apresentador da TV A Crítica, Sikêra Junior, entrevistou o mandatário nesta segunda-feira (30) em seu programa Alerta Nacional.

De acordo com Bolsonaro é preciso enfrentar a pandemia que assola o país de cabeça erguida porque ela é passageira. “Esse vírus chegou e vai passar. Temos que enfrentar de cabeça erguida como uma soldado em campo de batalha. Tem que ganhar essa guerra”, declarou.

O mandatário também condenou o clima de panico instaurado e comentou sobre efeitos desastrosos que a doença tem causado na economia do país. “Não podemos viver nessa histeria, esse clima de terror, sem poder fazer nada e ficar em casa. Quem tem recurso pode ficar em casa, agora a maioria da população não tem como ficar em casa mais. Então tem que ser afrouxada alguma coisa paulatinamente para que o desemprego não aumente mais ainda no Brasil e repito os danos causado pelo desemprego serão muito piores que os do vírus”, disse.

Ele também afirmou que o povo tem pedido para voltar a trabalhar. “Você não pode impor esse isolamento, como alguns estados fizeram, de forma quase que eterna. A primeira vítima dessa forma de isolamento são exatamente os (trabalhadores) informais”, defendeu.