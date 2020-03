Bolsonaro fará pronunciamento sobre o novo coronavírus nesta terça (24)

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro vai fazer na noite desta terça-feira (24), às 20h30, mais um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV sobre o novo coronavírus, o terceiro em menos de 20 dias. A gravação de cerca de quatro minutos foi feita no fim desta tarde, após reunião dele com governadores.

Ontem o mandatário conversou com governadores das regiões Nordeste e Norte. Nesta terça, foi a vez dos governantes do Centro-Oeste e do Sul. Na quarta, vai conversar com os governadores do Sudeste.

“Os governadores apresentaram uma carta, e o Governo sinaliza com uma resposta de recursos na ordem de R$ 88 bilhões para estados e municípios nos próximos 15 dias”, afirmou o governador do Amazonas, Wilson Lima após reunião com Bolsonaro.