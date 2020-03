Bolsonaro visita comerciantes e defende abertura de lojas

O presidente Jair Bolsonaro visitou comerciantes de Brasília e o Hospital das Forças Armadas, na manhã deste domingo (29). Juntamente com sua comitiva, ele passou por lojas na Asa Norte, no Sudoeste e em Ceilândia e conversou com funcionários de um posto de combustível, de uma farmácia, de um mercado e com vendedores.

Em Ceilândia, o chefe do Executivo conversou com um vendedor de churrasco e defendeu que o comércio fique aberto a fim de evitar uma crise econômica durante o combate ao coronavírus. No Distrito Federal, apenas serviços essenciais estão funcionando.

Várias pessoas se aproximaram de Bolsonaro pedindo fotos. O presidente da República aproveitou para perguntar se o povo tem que trabalhar e foi respondido com gritos de “sim” e “mito” pelos seus apoiadores.