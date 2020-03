Bonner se desculpa por música do PT no Jornal Nacional

O apresentador William Bonner protagonizou um momento inusitado no Jornal Nacional desta quarta-feira (18). É que durante uma entrada ao vivo com a repórter Giovana Teles, que estava em Brasília, surgiu ao fundo o som de uma trompete com a clássica marchinha pró-PT “olê olê olá, Lula, Lula!”.

Visivelmente constrangido, ele usou parte do tempo do jornal para se desculpar com os telespectadores.

– Agora há pouco, durante a entrada ao vivo da repórter Giovana Teles, de Brasília, sobre a reunião entre os chefes de poderes no Palácio do Planalto, uma manifestante tocou uma música que normalmente é usada em comício do PT. O som foi captado involuntariamente pelo microfone da repórter enquanto ela falava sobre a reunião de Bolsonaro com Toffoli. Nós pedimos desculpas aos telespectadores – declarou.

William Bonner bolado com o @Trom_Petista no #JN.

O momento virou piada no Twitter e vários internautas classificaram o gesto como “hilário” e “constrangedor”.