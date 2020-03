Briga clássica entre Gil da Esfirra e Galerito é reproduzida em clipe de banda internacional; assista

Redação AM POST

A banda pós-punk norte-americana Protomartyr, lançou nesta quarta (11) o clipe da música “Processed By The Boys” em referência a briga clássica entre Gil da Esfirra e Galerito no programa amazonense Canal Livre, apresentado pelo ex-deputado falecido, Wallace Souza, e transmitido pela Band Tv.

Na famosa cena o vendedor ambulante aparece segurando uma bacia cheia de esfirra, se irrita com brincadeiras do boneco Galerito e parte para agredir o controlador do fantoche. Tudo acontece no momento em que o cantor Nunes Filho, está se apresentando no programa.

O Protomartyr decidiu reimaginar a cena em um clipe, mas no lugar das esfirras, a versão deles do Gil tem bananas.

A famosa briga também é destaque na série da Netflix ‘Bandidos na TV’, que mostra os lados do caso Wallace.

Assista abaixo ao clipe de “Processed By The Boys”, do Protomartyr, e em seguida o clássico “Gil da Esfirra VS Galerito”.