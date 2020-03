Cabo Maciel diz que prefeito de Itacoatiara está brincando no cargo

Redação AM POST*

O deputado estadual Cabo Maciel (líder do PL), voltou a denunciar na 3ª Sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (26), o prefeito de Itacoatiara (distante 265 km de Manaus), Antônio Peixoto (PT), pela falta de prestação de contas das três parcelas num total de R$ 2.890.969,00 repassadas pelo Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

De acordo com o parlamentar a população do município vem cobrando a compra de duas ambulâncias tipo Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cujo os recursos de emenda parlamentar de sua autoria foram repassados no dia 03 de dezembro de 2019, de Fundo a Fundo o valor de R$ 350 mil para comprar o veículo.

Diante desse quadro Cabo Maciel voltou a cobrar uma fiscalização mais rígida do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público do Estado (MPE-AM) em Itacoatiara. “Eu tenho medo dessa epidemia do coronavírus chegar forte em Itacoatiara e nós não estarmos preparados para atender a demanda. Enquanto os prefeitos de Nova Olinda e Guajará aplicaram com responsabilidade na saúde de seus município os recursos do FTI. Já o prefeito Antônio Peixoto continua brincando de ser prefeito”, alertou o parlamentar.

Cabo Maciel foram repassados recursos do FTI destinado a saúde do município em quatro parcelas os seguintes valores: 1ª parcela R$578.193,00, 2ª parcela R$1.321.586,00 e a terceira no valor de R$ 660.793,00 e a 4ª parcela R$ 330.396,00, num total de R$ 2.890.969,00 do FTI para Itacoatiara.