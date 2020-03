Cadastros comunitários de habitação é suspenso por 15 dias devido ao coronavírus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), via Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), informa que, a partir desta quarta-feira, 18/3, todos os atendimentos ao público realizados para cadastro comunitário para regularização fundiária estão suspensos pelos próximos 15 dias.

Um posto avançado de cadastro estava funcionando no bairro Cidade de Deus, na comunidade Aliança com Deus, e deixará de operar neste momento, em razão das medidas de precaução contra a transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Em média, o posto recebia entre 150 a 200 pessoas por dia e para evitar aglomeração, o serviço foi suspenso para posterior continuidade, quando a pandemia estiver com menos restrições.

Mais informações sobre o cadastro podem ser obtidas pelo telefone (92) 3631-3544. O atendimento ao público externo na sede do órgão de Habitação, na rua Afonso Pena, nº 38, Praça 14, zona Sul, também ficará com horário limitado de funcionamento, de 9h às 14h. Agendamentos poderão ser feitos pelo telefone ou por e-mail, no [email protected].

O expediente interno continua normalmente, com a rotina de serviços e técnicos mantidos. Somente servidores com mais de 60 anos e os que estão em grupo de risco estão sendo liberados para teletrabalho. A medida busca assegurar a saúde e o bem-estar dos cidadãos manauaras, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. As diretrizes estão no Decreto 4.779, publicado no Diário Oficial do Município.