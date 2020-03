Cadáver com marcas de tiros é encontrado no bairro Raio do Sol

Redação AM POST

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com marcas de tiro na madrugada desse domingo (1), em uma rua do bairro Raio do Sol, na Zona Norte de Manaus.

Moradores relataram que encontraram a vítima próximo a um posto de combustível e acionaram a polícia. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) estiveram na cena do crime colhendo evidências que ajudem a elucidar o caso.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.