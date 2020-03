Cadáver é encontrado dentro de saco plástico na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um corpo, de sexo ainda não identificado, foi encontrado próximo a uma área de mata nesta segunda-feira (2), às margem do Ramal do Ipiranga, no bairro Distrito Industrial, na zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, populares estavam passando pela área quando encontraram o cadáver amarrado dentro de um saco plástico e estava em estado de decomposição.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.