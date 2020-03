Capitão Carpê Andrade está na mira do Comando Vermelho

Redação AM POST*

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) estaria com o objetivo de exterminar o capitão da Polícia Militar, Carpê Andrade, que atua na 8ª Companhia Interativa Comunitário (Cicom), conforme prints com a foto do policial e mensagens via WhatsApp em que integrantes do grupo criminoso estariam arquitetando a morte dele (veja abaixo). A informação é do Portal Em Tempo.

Carpê Andrade tem ganhado destaque pelas ações policiais deflagradas no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, e por isso teria se tornado desafeto da facção.

De acordo com a reportagem o capitão da PM, relatou que já mudou sua rotina após tomar conhecimento das ameaças e dos prints contra ele.

“Não sabemos até que ponto isso é verdade, mas de qualquer forma já tive que tomar algumas medidas de mudança de hábitos até saber de fato o risco que me cerca. Sou um policial muito atuante e isso com certeza incomoda a criminalidade. É sinal que o nosso trabalho está dando certo”, disse o capitão ao jornal.

Veja prints: