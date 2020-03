Redação AM POST

Um carro perdeu a direção e paralisou o trânsito na manhã dessa segunda-feira (2) na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Segundo o condutor do veículo, que não foi identificado, ele foi tentar desviar de um ônibus quando perdeu o controle e o carro derrapou indo parar na barreira de proteção ficando inclinado e apoiado no canteiro que divide os dois sentidos da via.

Após o acidente, o motorista passa bem.