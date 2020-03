Casal é preso após punir menino por 9 horas de ajoelho no milho

Uma mulher e o marido foram presos em Omsk (Rússia) após punirem o filho dela, de 8 anos, ajoelhando-se em um punhado de grãos de trigo. De acordo com reportagem do “Metro”, as sessões de tortura ocorreram várias vezes. Algumas delas chegaram a durar 9 horas.

A ideia teria partido do padrasto da criança, Sergey Kazakov, de 35 anos. A mãe, Alina Yumasheva, de 27 anos, teria concordado e assistido à punição, que durou um período de 10 dias. Alguns grãos penetraram na pele que cobre o joelho do menino.

A tortura só acabou quando o menino conseguiu fugir de casa e pedir ajuda a um vizinho, que, imediatamente, chamou a polícia. Não se sabe o motivo pelo qual o menino foi punido.

Uma enfermeira convocada pelo tribunal que cuidou do caso disse que as lesões sofridas pelo menino eram “horríveis”.

A Justiça agiu rapidamente. Sergey foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Alina terá que cumprir 1 ano e meio de reclusão.

O menino foi encaminhado a uma instituição que cuida de menores.