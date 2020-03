Cerca de 300 aparelhos, entre celulares e tablets, são apreendidos na Operação Offline em Manaus

Redação AM POST*

Em mais uma ação do sistema de Segurança Pública em torno do programa ‘Muda Manaus’, que acontece de 5 a 7 de março deste ano, a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) deflagrou uma nova fase da Operação Offline em várias ruas do bairro Nova Cidade, na zona norte, na manhã desta quarta-feira (04/03). Cerca de 300 aparelhos, entre celulares e tablets, foram recolhidos para averiguação.

De acordo com informações da titular da 2ª Seccional Norte, delegada Marna de Miranda, cinco assistências técnicas foram fiscalizadas. “Foram denúncias provenientes do 181, o disque-denúncia da SSP-AM, e hoje nós deflagramos essa operação. Foram apreendidos cerca de 300 aparelhos, que foram encontrados nessas lojas, e trazidos à delegacia, onde estamos fazendo as consultas para saber se são produtos de crime ou não”, explicou a coordenadora da operação.

Em uma das lojas, os policiais encontraram partes de um aparelho celular com restrição de roubo, mas a proprietária apresentou um documento de que o aparelho pertence a um suposto cliente. O trabalho da polícia, agora, segundo a delegada Marna de Miranda, é identificar o dono para que o mesmo responda pelo crime de receptação.

Delegacias das zonas norte e leste participaram da operação que se estendeu durante toda a manhã desta quarta-feira. A operação tem como principal objetivo tirar de circulação aparelhos eletrônicos roubados.