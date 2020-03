Chinês cai em rio minutos depois de pegar carteira de motorista

Um homem “mergulhou” com o seu carro em um rio na província de Guizhou, na China, cerca de 10 minutos depois de pegar a carteira de habilitação.

Segundo informações da imprensa local, Zhang estava lendo mensagens de texto em seu celular, de amigos que lhe parabenizavam por ter conseguido passar nos testes, quando fez uma curva errada em uma ponte e caiu nas águas geladas do rio.

“Quando estava dirigindo, peguei o meu celular para ver as mensagens. Eu me deparei com duas pessoas diante de mim na ponte. Fiquei nervoso e virei para a esquerda”, disse ele.

Felizmente, Zhang conseguiu sair do veículo ileso. “O carro flutuou por um tempo. Eu não consegui abrir a porta do motorista, então tive que abrir a porta do outro lado. Caso contrário, talvez eu nunca tenha saído”, completou.

Na China, a punição máxima por usar o telefone enquanto dirige é de dois pontos na licença e multa de 200 yuans (cerca de R$ 128).