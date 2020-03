Coronavírus não é isso tudo que grande mídia propaga, diz Bolsonaro

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o surto de coronavírus que se espalhou pelo mundo “não é o que se propaga”, e minimizou a turbulência da véspera nos mercados financeiros internacionais, dizendo que problemas na bolsa acontecem “esporadicamente”.

O presidente afirmou, em discurso na abertura de uma conferência sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, em Miami, que o que aconteceu nos mercados não representa uma grave crise. “Temos no momento uma pequena crise, na minha opinião muito mais fantasia”, afirmou.

“Muito do que tem ali é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga”, disse Bolsonaro no evento.

Bolsonaro também afirmou que ouviu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele está pronto para buscar uma forma de livre comércio com o Brasil. Segundo o presidente brasileiro, a aprovação de reformas econômicas pelo Congresso abrirá caminho para o Brasil buscar o livre comércio.

“O Brasil está de portas abertas para que a parceria com os EUA se torne cada vez mais forte”, afirmou.