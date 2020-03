Corpo é encontrado boiando no Rio Negro

Redação AM POST

O corpo de um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado boiando nas águas do Rio Negro, na tarde de domingo (8), zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que ele estava bebendo com amigos no flutuante “Aquáticos” do outro lado do Rio Negro e desapareceu por volta das 11h40 quando foi nadar sob efeito de álcool e sumiu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) retirou o corpo das águas e o Instituto Médico Legal (IML) o levou para os procedimentos de identificação e causa da morte. Informações preliminares apontam que ele pode ter sido empurrado ou se envolveu em alguma briga.