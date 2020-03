Cosama distribui água para famílias do Monte Horebe em carros-pipa

Redação AM POST*

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) está realizando uma ação de distribuição de água com carros-pipa na ocupação irregular do Monte Horebe, localizado na zona norte de Manaus, para as famílias que ainda estão no local, após a reintegração realizada pelo Governo do Estado.

A ação aconteceu depois que o fornecimento de água para a área foi cortada, pois eram ligações clandestinas feitas do Residencial Viver Melhor para a invasão. Segundo a diretora administrativa da Cosama, Rosa Hozannah, a Companhia está com uma equipe ativa fazendo o abastecimento em diversos locais do Monte Horebe, que começou no sábado (7) de manhã e segue até a quarta-feira (11).

“A Cosama é uma empresa de captação, tratamento e distribuição de água que atua nos interiores, mas estamos trabalhando no Monte Horebe. Foi elaborado um termo de acordo judicial para que ajudássemos nesse serviço, e, agora, estamos com dois carros-pipa diários, com capacidade de 10 mil litros cada, para colaborar com as pessoas que ainda estão lá. Estamos representando o Governo do Amazonas”, disse Hozannah.

A equipe da Cosama tem ido nas casas realizar o fornecimento de água, e também escolhe paradas em pontos estratégicos da comunidade para que as pessoas possam ter acesso à água levada pelo carro-pipa. Paralelo a isso, os servidores que atuam na ação estão lavando as caixas de água e orientando sobre o uso correto da água.