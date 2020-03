Covid-19 se espalha pelo Amazonas e chega a 80 casos confirmados

Redação AM POST*

O Amazonas registra, nesta sexta-feira (27/03), 80 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) e 18 em investigação laboratorial, aguardando o resultado de exames. Na terça-feira (24/03), foi registrada a primeira morte no Estado pela doença. Trata-se de um paciente oriundo do município de Parintins. Onze pacientes estão internados sendo oito deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A atualização dos dados sobre o novo coronavírus, no Amazonas, foi feita pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e pelo secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cássio Espírito Santo, em vídeo transmitido pelas redes sociais do Governo.

Segundo Rosemary Pinto, a doença chegou a quatro municípios do interior do Amazonas como Parintins, Manacapuru, Boca do Acre e Santo Antônio do Içá. Manaus tem 74 casos confirmados.

“A nossa taxa de letalidade em comparação ao Brasil e o mundo é de 1,23%. Podemos receber essa como uma boa notícia, uma vez que nos casos graves e na letalidade o isolamento social teve um impacto muito grande. Por isso peço que não saiam de casa. O isolamento social deu certo em outros países, essa é a medida acertada e queremos muito a colaboração de vocês. Por favor, fiquem em casa”, pontuou Rosemary Costa Pinto.