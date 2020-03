Davi Alcolumbre faz teste para coronavírus após deixar Manaus

Redação AM POST

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fez nesta quarta-feira (12) teste para diagnosticar o coronavírus (Covid-19) horas após deixar Manaus.

O parlamentar esteve reunido ontem (12), com uma comitiva composta pelo governador do Estado do Amazonas Wilson Lima, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD); a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB); o deputado estadual Doutor Gomes (PP); o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto (PSD) e o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes.

Alcolumbre resolveu passar pelo exame por ter encontrado, ao longo da semana, com ministros e parlamentares que integraram a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, no fim de semana passado.