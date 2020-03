Davi Alcolumbre, que esteve recentemente em Manaus, testa positivo para coronavírus

Redação AM POST*

A assessoria de imprensa do Senado informou na tarde desta quarta-feira (18) que o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), contraiu o novo coronavírus.

Segundo a nota, o primeiro teste ao qual ele foi submetido deu negativo, mas na noite dessa terça-feira (17) um novo exame foi feito e constatou o resultado positivo.

O parlamentar esteve em Manaus e se reuniu na última quinta-feira (12), com uma comitiva composta pelo governador do Estado do Amazonas Wilson Lima, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD); a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB); o deputado estadual Doutor Gomes (PP); o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto (PSD) e o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes.

O presidente do Senado Federal fez o exame após deixar a capital do Amazonas.

Confira a nota na íntegra:

Nota à imprensa

Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para Covid-19.

Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS.

Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado.