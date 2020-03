Defensoria recomenda que comerciantes de todo o Estado não aumentem preços de produtos essenciais sem justificativa

Redação AM POST

Medida inclui itens de higiene e alimentos básicos; Comerciantes ficam sujeitos a medidas judiciais

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) recomenda aos comerciantes e lojistas de todo o Estado que não procedam o aumento de preços injustificado de produtos essenciais de higiene e alimentação durante o período emergencial de combate ao novo coronavírus. A recomendação será encaminhada até esta sexta-feira, 20, às entidades representativas do comércio no Amazonas e às principais redes de supermercados e drogarias. Caso os comerciantes não sigam a recomendação, estarão sujeitos à adoção de medidas cabíveis, inclusive de cunho judicial.

A recomendação tem como base normas estabelecidas pela legislação de Direito do Consumidor e leva em conta o estado de emergência em saúde pública por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), além das medidas necessárias de prevenção e combate à transmissão da doença.

O defensor geral, Ricardo Paiva, afirmou que a recomendação se faz necessária porque é perceptível que a pandemia do novo coronavírus gerou o movimento cada vez maior de todos os cidadãos, sejam consumidores em busca de diversos produtos ou serviços, sejam os fornecedores, no aumento de preços muitas vezes abusivo. Segundo ele, a Defensoria precisa estar vigilante neste sentido.

“Por isso encaminhamos uma recomendação a todos os comerciantes para que não procedam o aumento abusivo dos preços e para que apresentem de forma clara, precisa e visível todas as informações relativas à venda de produtos essenciais. E aí consideramos produtos de saúde básica como álcool em gel, máscaras ou sabão, os produtos de higiene, bem como aqueles que compõem a cesta básica de alimentos. Assim, caso haja alguma limitação de compra, que informem claramente ao consumidor que aquele produto será limitado, para garantir que todos tenham acesso”, afirmou Ricardo Paiva.

O texto da recomendação pede aos comerciantes e lojistas que “abstenham-se de majorar os preços dos produtos de higiene, tais como álcool em gel, sabão e sabonete, e gêneros alimentícios, notadamente aqueles que compõem a cesta básica, pelo prazo de 120 dias correspondente ao período em que a Saúde Pública do Estado permanecer em situação de emergência”.

A Defensoria também pede que os comerciantes exponham, nos dispositivos de venda, o preço de todos os produtos de higiene de maneira clara, precisa e visível e informem à Defensoria Geral no prazo de 5 dias as variações de preço efetivadas nos últimos 30 dias de itens prioritários listados na recomendação.

O documento cita álcool em gel 70%; máscara para proteção respiratória; detergente líquido; sabão e sabonete; papel toalha; lenço umedecido; carne; leite; feijão; arroz; arroz; farinha; batata; tomate; pão; café; banana; açúcar; óleo e manteiga.

A Defensoria recomenda ainda aos comerciantes que, ao estabelecerem limites na quantidade de venda dos produtos listados, observem a necessidade de que as informações estejam claras e visíveis aos consumidores. Os comerciantes devem também encaminhar a recomendação às demais filiais pertencentes ao grupo econômico com atuação no comércio de produtos relacionados à prevenção do coronavírus (COVID-19), dentro de 5 dias, contados do recebimento do documento.

Caso ignorem a recomendação, os comerciantes e lojistas estarão sujeitos a sofrer ações judiciais.

A recomendação será encaminhada à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL Amazonas), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc), Associação Comercial do Amazonas (ACA) e às principais redes de supermercados e drogarias que atuam no Estado.