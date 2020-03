Delegado é preso por agredir companheira em Manaus

Redação AM POST

O delegado da Polícia Civil, Roger Makimoto, foi preso em flagrante após agredir sua companheira, uma mulher de 30 anos, dentro de um carro, na noite dessa sexta-feira (27), na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme a vítima, ela foi buscar o marido em um bar pois temia que ele voltasse dirigindo para casa, chegando no local, encontrou ele com uma mulher, supostamente amante, e disse para ele entrar no carro. No caminho de volta para a residência de ambos, ela começou a falar do relacionamento extra-conjugal do marido e afirmou que ele merecia ser traído já que gostava tanto de traição. Ele se irritou e começou a agredi-la.

Populares que passavam ouviram os pedidos de socorro da mulher e presenciaram o homem a esmurrando. Eles acionaram a polícia e o carro foi abordado por uma equipe da 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Assim que desceu do veículo, os agentes perceberam que o acusado estava embriagado e portava uma arma na cintura. Ele se identificou como delegado de polícia e informou o DIP onde exerce função.

A mulher estava bastante machucada e o rosto sangrava muito. A vítima relatou o ocorrido e foi levada ao Pronto-Socorro Danilo Correia para os cuidados médicos.

Assim que recebeu alta, ela foi conduzida junto com o delegado a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCMM). Ele vai responder por injúria e por lesão corporal. Depois de ter pago fiança no valor de R$ 2 mil, o homem foi liberado.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública (SSP) vai instaurar um procedimento administrativo para avaliar a conduta do delegado.