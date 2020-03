Deputado federal defende a suspensão da reintegração no Monte Horebe

Redação AM POST

Diante da iminência da reintegração de posse na ocupação Monte Horebe, na Zona Norte da cidade, o deputado federal José Ricardo (PT/AM) questiona o Governo do Estado sobre quais ações estão sendo tomadas nesse processo, ao mesmo tempo em que defende a suspensão da reintegração para novo diálogo entre as famílias. “Precisamos tratar as ocupações como problema social, e não como caso de polícia. O direito à moradia está garantido na Constituição Federal e é um direito humano”.

Ao governador e ao vice-governador, José Ricardo faz as seguintes indagações: será mesmo executada essa decisão por parte do Governo Estadual nesta segunda-feira? Foi feito cadastramento das famílias no sentido de saber quantas de fato estão sem moradia, para saber quem realmente nada tem? Tem algum plano ou alternativa de moradia para essas famílias que seriam desalojadas? E para onde irão essas milhares de pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças?

Para ele, seria mais adequado e sensato buscar uma alternativa melhor, dialogada e mediada com o Judiciário, Ministério Público, Legislativo, OAB, entidades da sociedade civil e o Governo, evitando possíveis confrontos e ou atos de violência na execução da decisão judicial. “Não poderia essa questão da ocupação por moradia ser tratada como questão social, visto que a maioria dos ocupantes é de mulheres, gestantes, interioranos, migrantes, indígenas, desempregados, famílias pobres e sem alternativas de aquisição de espaços formais de moradia?”, questionou o deputado, pedindo atendimento urgente a essas questões.