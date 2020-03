Deputado pede providências a Aneel sobre constantes apagões no Amazonas em período de quarentena

Redação AM POST*

Após os seguidos apagões de energia na região metropolitana de Manaus nas últimas semanas, mais uma vez, o deputado federal Sidney Leite (PSD/AM) pediu, por meio de um ofício, providências por parte da Agência Reguladora de Energia Elétrica (Aneel), em relação à empresa Amazonas Energia privatizada, que além de cobrar valores abusivos e tomar medidas que contrariam o código de defesa do consumidor, tem imposto nesse momento de quarentena por conta do coronavírus, apagões sistemáticos tanto na capital do Estado quanto em cidades do interior.

No documento, o parlamentar pede que o órgão fiscalize com mais rigor a empresa Amazonas Energia e aplique as devidas sanções quanto o devido fornecimento do serviço. “É inadmissível ter dois apagões em menos de uma semana na cidade em meio a essa pandemia causada pelo coronavírus, o que mostra o despreparo da empresa em gerenciar o serviço com sua capacidade máxima, já que a maioria das pessoas está em casa em isolamento” salientou o deputado.

Manaus e alguns municípios do Estado vêm sofrendo com constantes quedas de energia desde o dia 22 de março. Conforme uma nota emitida pela empresa Amazonas Energia, o problema de interrupção foi provocado “por desligamento intempestivo das linhas de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN)”.

Tarifa Social

Sidney Leite também tem defendido que a Tarifa Social para pessoas de baixa renda, seja ampliada para 100%. Atualmente, a tarifa só concede descontos de até 65%, o que para o deputado federal, não soluciona o problema de várias famílias que não terão como arcar com as faturas diante da crise causada pelo Covid-19.

Recentemente a Aneel suspendeu o corte de fornecimento de energia por inadimplência por 90 dias, porém, de acordo com Sidney, o que preocupa são as faturas que chegarão às residências nesse período de crise.