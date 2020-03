Deputado sugere que governo do AM chame concursados dos Bombeiros em reforço contra o Coronavírus

Redação AM POST*

O deputado estadual Delegado Péricles protocolizou junto à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) requerimento no qual sugere ao governo do estado a imediata convocação dos profissionais de saúde aprovados no concurso de 2009 do Corpo de Bombeiros, no intuito de reforçar o quadro médico da saúde pública no combate ao coronavírus. De acordo com o parlamentar, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentre outras especialidades, que ainda não estão em atendimento na saúde pública por não ter concluído o curso de formação.

“Os fatos e dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os inúmeros esforços do governo federal, por meio do Ministério da Saúde, para combater e minimizar os problemas consequentes do coronavírus em nosso país são provas de que o momento exige medidas emergenciais. A saúde do nosso estado tem trabalhado ao máximo e dentro de todas as suas possibilidades para salvar vidas, mas é evidente que todo reforço no quadro de profissionais de saúde é bem vindo neste momento. Por isso defendo a convocação desses profissionais, que são especialistas em diversas áreas, para colaborar neste sentido. Minha proposta é que o curso de formação seja concluído pós-pandemia”, afirmou.

A convocação dos 796 aprovados em concurso realizado em 2009 foi feito pelo governador do estado ainda em fevereiro deste ano. Antes disso, o deputado Delegado Péricles atuava como mediador da questão junto órgãos competentes, justiça e comissão de representantes dos concursados. “Desde que fui eleito mantive seguidas agendas em diversos poderes a fim de garantir o que era direito desses profissionais. Estive junto ao governo, junto à Procuradoria Geral do Estado e até mesmo no Tribunal de Justiça. Ver o anúncio do chamamento deles ser concretizar teve sentimento de vitória para mim também”, disse o deputado estadual.