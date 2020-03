Desembargadora determina que transporte Fluvial seja retomado no Amazonas

Redação AM POST

Determinação do Tribunal Regional da 1 Região (TR1), na noite deste domingo 29/03/2020, torna sem efeito decisão da Juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe da 1ª Vara Federal do Estado, que atendia o pedido Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e da Defensoria Pública da União (DPU), e autoriza novamente a navegação de passageiros na região por via fluvial, com limite não superior a 50% da capacidade da embarcação.

Segundo Jaiza, o decreto estadual baixado pelo governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) que impede a circulação de pessoas em embarcações e qualquer outra maneira de aglomeração deve prevalecer, mantendo sempre os serviços essenciais, como policiais e agentes de saúde, e transportes de carga. “A população do Amazonas não estará desassistida em caso de doenças, aquisição de gêneros, necessidade de proteção policial ou qualquer outro serviço essencial. Para isso o decreto do governador, para além da Nota Técnica que veio desacompanhada de equipes de fiscalização e apoio para o Amazonas, fez previsão detalhada de como ocorrerá a restrição.”

A juíza pede que os órgãos públicos relembre a população de que não é momento de passeios, festas, piqueniques ou passeios de barco ou quaisquer tipo de embarcações, destacando que a aglomeração pode gerar o “extermínio de toda a população, podendo ser também caracterizado o genocídio de povos indígenas por contaminação de covid-19”.

A decisão também ordena que seja adotado um rígido controle dos portos do Estado, que ficará por conta do governo local e da Marinha. No entanto, não há equipe de fiscalização da Anvisa nos portos e que é completamente ineficaz apenas a sugestão de lavar as mãos, uma vez que o transporte fluvial de passageiros é caracterizado por aglomerações de pessoas.