Detran-AM flagra 106 motoristas dirigindo alcoolizados e emite mais de 680 autos de infração em março

Redação AM POST*

As fiscalizações do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) flagraram 106 motoristas dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica durante as blitze promovidas no mês de março. As ações de fiscalização foram realizadas em todas as zonas de Manaus, principalmente nos finais de semana.

Nesse período, o Neot abordou 6.436 veículos e emitiu 682 autos de infração, o que resultou na remoção de 139 veículos por diversas infrações de trânsito.

Em uma dessas abordagens, no último sábado (28/03), os agentes do Neot e policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) conseguiram prender uma quadrilha suspeita de cometer assaltos na zona leste da cidade.

“O Detran Amazonas tenta manter o ritmo forte na fiscalização, mesmo em um mês atípico como está sendo março. É importante continuarmos com a parte repressiva no trânsito, para coibirmos práticas transgressoras de condutores que insistem em conduzir seus veículos à margem da lei, especialmente quanto à alcoolemia”, afirmou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Decreto

Somente entre o dia 21 de março e o último domingo (29/03), período em que está em vigor o decreto governamental que determinou o fechamento de bares, restaurantes, praças de alimentação e similares por 15 dias, as operações do Detran-Am abordaram mais de 2 mil veículos.

Ao todo, foram emitidos 87 autos de infração de trânsito e cinco motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.

Blitze

As ações de fiscalização do Detran-AM são realizadas com agentes de trânsito do Órgão e com policiais militares do Batran e policiais civis. As operações sempre contam, ainda, com plataformas para a remoção dos veículos apreendidos.

O objetivo das ações é coibir o trânsito de condutores sem documentos, embriagados e com o veículo em condições irregulares.

Números

• Veículos abordados: 6.436

• Veículos removidos: 139

• Autos emitidos: 682

• Resultados positivos de alcoolemia: 106

• CNHs apreendidas: 101

• CRLVs apreendidos: 102