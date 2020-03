Detran-AM muda atendimento e recomenda uso dos serviços digitais durante período de prevenção do coronavírus

Redação AM POST

Pensando no bem-estar dos usuários e de seus colaboradores, por conta da circulação do novo coronavírus (Covid-19), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) adota mudanças no atendimento ao público a partir desta quarta-feira (18/03). Em média, 5 mil pessoas recebem atendimento por dia no Departamento.

As mudanças estão em uma portaria publicada pelo diretor-presidente Rodrigo de Sá Barbosa, que já está em vigor e que altera o atendimento tanto em Manaus quanto no interior do estado. A determinação segue as linhas do Decreto n° 42.061, assinado na segunda-feira (16/03) pelo governador Wilson Lima, que estabelece a adoção de medidas preventivas para evitar a circulação do Covid-19 no estado do Amazonas.

O que muda – Os agendamentos para atendimento presenciais relativos aos serviços de habilitação e de veículos sofrerão ampliação no intervalo entre as vagas. Atualmente, entre um atendimento e outro, há um intervalo de mais ou menos seis minutos. Agora ele será de aproximadamente 15 minutos, para reduzir o fluxo de pessoas.

Também foram suspensos, por 30 dias, todos os calendários de exames teóricos na capital e no interior do estado, além de todos os cursos e treinamento realizados pelo Detran-AM. Em relação aos exames práticos de direção veicular, a suspensão será apenas para o interior do estado, em virtude da proibição de deslocamento das bancas examinadoras.

Ainda na capital, os exames práticos de direção deverão ter o volume de atendimento reduzido em 50% a partir de 5 de abril.

Outra alteração é referente ao prazo para a realização de exames médicos e psicológicos. A partir de hoje, ele será de 60 dias a contar da data da guia de pagamento relativa ao exame.

Nesse período, o acesso de pessoas tanto à sede do Departamento quanto aos Postos de Atendimento dos shoppings Via Norte, Cidade Leste e Ponta Negra ficará restrito apenas aos usuários que solicitaram o serviço. Acompanhantes só serão permitidos em caso de necessidade de locomoção.

“Estamos adotando essas medidas para resguardar a saúde e o bem-estar tanto de nossos servidores quando de nossos usuários”, afirmou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Serviços digitais – Atualmente, a maior demanda de atendimento do Detran-AM é para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que responde por 64% dos serviços presenciais. E esse é um serviço que pode ser feito totalmente on-line.

“O Detran-AM foi um dos pioneiros na emissão do CRLV de forma eletrônica, implantado a ferramenta em fevereiro deste ano. Atualmente, o usuário consegue emitir todas as taxas de licenciamento de maneira on-line e, após pagá-las, pode, inclusive, imprimir em uma impressora comum o documento”, lembrou o diretor-presidente do órgão.

O processo é simples e rápido, bastando ao usuário acessar o site do Detran Digital (www.digital.detran.am.gov.br) e seguir as etapas.

O usuário pode, ainda, baixar um manual com o passo a passo para emissão do CRLV digital, disponível no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Outro documento que pode ser obtido de maneira digital é a CNH. Porém, para obtê-la, é necessário cumprir algumas etapas presenciais, como exames de saúde, foto e biometria.

“Essas etapas são obrigatórias, mas no caso da emissão da segunda via e renovação da CNH, a pessoa não vai precisar vir aqui para tirar a foto e coletar a biometria. Nós vamos usar as informações já existentes em nosso banco de dados. Porém, essa é uma medida que só irá funcionar enquanto a portaria estiver em vigor”, explicou Rodrigo de Sá.

Cumpridas essas etapas, basta o condutor emitir a CNH pelo aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, disponível na Apple Store (iOS) e Play Store (Android). Depois de baixá-lo, é só seguir os passos indicados.

Blitze de trânsito – Nesse período de 30 dias em que a portaria estiver em vigor, todos os agentes de trânsito do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) vão utilizar luvas e máscaras para fazer as abordagens.

Os testes de alcoolemia, a partir de hoje, serão feitos com um bocal descartável, que virá embalado e será aberto pela pessoa abordada.