Diretor da OMS declara pandemia de coronavírus

Agência Brasil

Tedros Adhanom, diretor geral da Organização Mundial de Saúde, declarou hoje (11) que a organização elevou o estado da contaminação pelo novo coronavírus como pandemia.

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

A mudança de classificação não se deve à gravidade da doença, e sim à disseminação geográfica rápida que o Covid-19 tem apresentado. “A OMS tem tratado da disseminação [do Covid-19] em uma escala de tempo muito curta, e estamos muito preocupados com os níveis alarmantes de contaminação e, também, de falta de ação [dos governos]”, afirmou Adhanom no painel que trata das atualizações diárias sobre a doença.

O ministério da Saúde marcou para 14h o início do boletim diário de atualização.

No Brasil

Na Câmara dos Deputados o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia não muda as medidas no Brasil. O país continua com o monitoramento das áreas atingidas e com as iniciativas e protocolos já anunciados. Hoje, o titular da pasta vai participar de comissão geral na casa, onde irá apresentar a deputados informações sobre as ações do governo acerca do problema.