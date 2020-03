Drogas enterradas são encontradas em quintal de casa no Monte Horebe

Redação AM POST

Agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), encontraram na manhã dessa sexta-feira (6) entorpecentes enterrados no quintal de uma casa na Comunidade Monte Horebe, localizada na zona leste de Manaus.

Conforme a polícia, uma denúncia anônima resultou na apreensão dos ilícitos, que são seis quilos de maconha do tipo skunk. A comunidade está num processo de desocupação devido a reintegração de posse iniciada na última segunda-feira (2) por ordem do Governo do Estado.

Mais de mil moradias já foram demolidas em quatro dias de ação e foi prometido as famílias recebimento de auxílio aluguel no valor de R$600.