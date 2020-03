Dupla é presa após fazer homem refém durante assalto na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST*

Um homem de 50 anos foi feito refém durante assalto a uma casa na Rua 25, bairro São José, Zona Leste de Manaus neste sábado (7). Cinco pessoas estavam envolvidas no crime, dois homens foram presos, duas adolescentes apreendidas e um quinto suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a polícia os suspeitos estavam em um carro roubado realizando assaltos na área do São José e o veículo apresentou pane, foi quando eles correram até a Rua 25. Seguidos pela população eles resolveram invadir as residências. Um tempo depois os policiais chegaram no local e prenderam o quarteto e apreenderam o carro roubado.

Ainda segundo a polícia os suspeitos colocaram um terçado no pescoço do homem e o ameaçaram de morte durante a ação criminosa. O quarteto capturado e a vítima foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).