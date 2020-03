Dupla é presa por envolvimento em vários crimes no município de Pauini

Redação AM POST*

Policiais militares do 1° Grupamento de Polícia Militar (GPM) detiveram, na manhã desta segunda-feira (30/03), durante as operações Sentinela e Saturação, dois suspeitos de tráfico de drogas, roubos, estupro e lesão corporal. A ação aconteceu na rua 3, no bairro São Francisco I, no município de Pauini (a 925 km de Manaus).

A equipe de serviço recebeu denúncia da vítima e fez diligência, conseguindo capturar dois dos cinco suspeitos de praticarem os crimes já qualificados. Durante as ações foi recuperado parte do material roubado, além de uma garrucha tipo caseira calibre 28, uma munição deflagrada calibre 28, três pacotes de supostamente pasta básica de cocaína, R$ 150, uma faca, material para embalo e três aparelhos celulares.

Os detidos foram conduzidos ao chefe de Polícia da 63° Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis.