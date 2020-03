Dupla é presa por roubo de carro e por cometer ‘arrastões’ utilizando o veículo em Manaus

Redação AM POST*

A equipe de investigação do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, prendeu, em flagrante, na tarde de quarta-feira (11/03), por volta das 16h, Christiano Cordeiro de Mello, 25, e Richardson Menezes da Costa, 19, por roubo majorado e receptação. A dupla integra um grupo criminoso responsável por ter roubado um veículo e realizado arrastões na zona norte da cidade.

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (12/03), às 11h, na sede do 18º DIP, o delegado informou que os indivíduos foram presos em uma residência, na rua Luna, Conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. No último domingo (08/03), os indivíduos roubaram um carro, modelo Prisma, de um motorista de aplicativo de transporte urbano, e utilizaram o veículo para cometer roubos pela zona norte da capital.

Segundo o delegado, na ocasião do crime, Christiano e mais dois indivíduos, que até o momento não foram identificados, solicitaram uma corrida e, durante o percurso, anunciaram o roubo. Os homens utilizaram uma arma de fogo para ameaçar a vítima. Conforme Cunha, na data da prisão, a equipe do 18º DIP recebeu denúncias a respeito do veículo roubado.

“As denúncias informavam que o carro estava sendo utilizado para cometer arrastões. Saímos em diligências para averiguar a denúncia e, após campana, constatamos a veracidade do fato. Os indivíduos chegaram ao local no momento em que realizávamos vistoria no objeto. Eles foram presos em flagrante”, informou a autoridade policial.

Conforme Cunha, uma das vítimas compareceu na unidade policial e reconheceu os indivíduos como autores de um roubo. Com eles, foi encontrado um celular e um simulacro de arma de fogo, além do carro que foi recuperado. As diligências irão continuar para identificar os outros envolvidos no crime.

Christiano foi indiciado por roubo majorado e Richardson foi autuado em flagrante por roubo majorado e receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.