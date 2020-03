Dupla é presa por tentar furtar fiação em residência na zona leste

Disfarçado de vendedor de salgados, homem rouba quase meio milhão de cliente do Bradesco

Bandidos fingem ser policiais, entram em residencia e executam homem com quatro tiros no Novo Aleixo

Foragidos da Justiça, “Pastor” e seu filho são presos no bairro Cidade de Deus

Dupla é presa por roubo de caminhão baú com peças de boi no Ramal do Brasileirinho