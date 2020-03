Dupla é preso por roubo a loja de assistência técnica de celular, na zona leste de Manaus

Redação AM POST*

Policiais militares do 2º Batalhão de Choque das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (BPChoque/Rocam) detiveram, na tarde da sexta-feira (27/03), dois homens, com idades de 31 e 20 anos, por roubo a uma loja de assistência técnica de celular localizada no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Com eles foram encontrados produtos roubados do estabelecimento comercial.

A ocorrência se deu por volta das 16h da sexta-feira, quando a equipe da Rocam da VTR 4741, em patrulhamento pelo Coroado, recebeu informação, via rede de rádio da Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de que três homens, em um veículo Voyage de cor branca placa OAO-3834, haviam roubado uma loja de assistência técnica de celular no bairro Tancredo Neves.

No beco Santa Rita do bairro Coroado, a equipe avistou e abordou o veículo, no qual se encontrava somente o motorista, após deixar, momentos antes, outros dois comparsas na entrada do beco. Em diligências, a equipe conseguiu deter mais um dos infratores, e um outro, ao perceber a presença da equipe, conseguiu fugir.

No local da abordagem, dentro do beco, foram localizados os produtos oriundos do roubo e um revólver calibre 38. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo ambos conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Material apreendido

• 1 TV LCD Samsung de 24 polegadas

• 1 celular Samsung de cor branca

• 1 celular Samsung de cor preta

• 1 Notebook Samsung de cor preta com carregador

• 1 Veículo VW/Novo Voyage 1.6 CITY, OAO-3834

• 1 arma de fogo revólver cal. 38

• 2 munições intactas cal. 38