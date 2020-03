Eduardo Bolsonaro pede boicote à Globo por reportagem do Fantástico

Redação AM POST*

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi às redes sociais na noite deste domingo (8) para pedir boicote à TV Globo após o programa Fantástico exibir uma reportagem sobre mulheres trans encarceradas em presídios masculinos e repercussão da história de Suzi de Oliveira, 30 anos, presa por matar e estuprar uma criança de 9 anos.

A presidiária afirmou na reportagem ao médico Drauzio Varella que há oito anos não recebe visitas de familiares e trabalha na prisão além de estar separada do marido transferido para outra cadeia. Após repercussão ela recebeu muitas cartas e uma vaquinha foi criada na internet pela advogada Camila Ribeiro, com o objetivo de ajudar a transexual, chegando a render pouco mais de R$ 6 mil.

“Nossa! Passada de pano 1.000°! Os caras do PT, PSOL e cia. têm que aprender com a GRobo!”, escreveu Eduardo no Twitter, após o Fantástico divulgar uma nota oficial de Drauzio Varella, no programa deste domingo, sobre os boatos em torno de Suzy. Na nota, Drauzio diz que não perguntou às detentas sobre os delitos cometidos pois não era o foco da reportagem. “Sou médico, não juiz”, completou.

Nooooooossa! Passada de pano 1.000°! Os caras do PT, PSOL e cia. têm que aprender com a GRobo! https://t.co/elqEkpde12 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 9, 2020

"Errei, fui entrevistar uma pessoa na cadeia mas não sabia por qual crime havia sido preso". Sério? Não dá para acreditar em tanta incompetência. Ainda mais da Globo que já defendeu que pedofilia é doença e não crime.#BoicoteAGlobo pic.twitter.com/I7zPCIPb7Q — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 9, 2020