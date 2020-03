Em Manaus, Adrianópolis, Ponta Negra, Parque 10 e São Jorge são os bairros com maior incidência de casos de coronavírus

Redação AM POST*

Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas (FVS-AM), revelou que o bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus, é o que tem maior ocorrência de casos de coronavírus na capital amazonense seguido de Ponta Negra, Parque 10 e São Jorge. O Estado já tem 111 pessoas infectadas e registra transmissão comunitária, que é quando não é mais possível identificar a origem do caso positivo. Foram 30 novos diagnósticos registrados nas últimas 24 horas.

De acordo com o balanço Adrianópolis tem o total de 10 casos enquanto os demais bairros com maior incidência do vírus estão na faixa de 4 a 7 casos em cada um deles. A Zona Norte tem cerca de três casos: um no Novo Aleixo, um na Cidade Nova e um na Colônia Terra Nova. Na Zona Leste, tem apenas um caso, no Jorge Teixeira.

Veja gráfico:



O levantamento é sobre as duas últimas semanas, período em que foi identificado o vírus no Estado e refere-se à quantidade de 80 casos divulgados até ontem (2). Neste sábado foram 30 novos diagnósticos registrados chegando ao total de 111 pessoas com o novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas.

Na live de hoje, transmitida pelas redes sociais do Governo do Amazonas para atualização de informações sobre o novo coronavírus, no Estado, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, reforçou o pedido para que a população siga em isolamento social pois o número de diagnósticos reflete o fato de que a curva do Amazonas ainda está em pleno crescimento.