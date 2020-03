Em Manaus, início de ocupação irregular às margens de igarapé é desarticulado

Redação AM POST*

A fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus, juntamente com os órgãos que compõem o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões de Áreas Públicas (Gipiap), sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, realizaram na manhã desta quarta-feira, 4/3, a retirada de 87 armações de barracos, em mais um foco de ocupação irregular iniciado na cidade. O local escolhido pelos invasores foi a Área de Preservação Permanente (APP), do igarapé da Ponte da Bolívia, no Santa Etelvina, zona Norte. Há indícios de que os invasores sejam remanescentes da recém-desarticulada invasão Monte Horebe.

A operação contou com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Gabinete de Gestão Integrada do Estado (GGIE), Batalhão de Policiamento Ambiental, Força Tática da Polícia Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros e Amazonas Energia.

O foco foi identificado pela Polícia Militar e informado aos demais órgãos pela SSP-AM. A área invadida está localizada na rua 4 de Julho, esquina com a 7 de Maio, no Santa Etelvina, a cerca de 100 metros da avenida das Flores.

“A ação de hoje foi mais complexa e exigiu a mobilização das forças policiais, sob o comando da SSP, para conter um princípio de revolta dos ocupantes”, afirmou o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves.

Segundo ele, a área continuará sendo monitorada para evitar novas investidas. Esse é o terceiro foco novo de ocupação irregular em área protegida, registrado este ano.