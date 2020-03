Em Manaus, investigador da PC está em quarentena sob suspeita de coronavírus

Redação AM POST

Após voltar de viagem à Europa, um investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC), lotado na Delegacia Geral, Zona Oeste de Manaus, está em observação com suspeita de estar contaminado com o Novo Coronavírus (Covid-19).

Ele esteve ontem (12) na Delegacia Geral para entregar o atestado médico afirmando estar de quarentena após ter mantido contato com uma pessoa com o vírus. Apesar das informações, ele é um paciente assintomático, ou seja, que ainda não tem sintomas.

Após a visita do homem a DG, funcionários foram orientados a tomarem todas as medidas preventivas ordenadas pelo Ministério da Saúde.