Em Manaus, mulher escapa de estupro após travar luta corporal com agressor

Redação AM POST

Uma mulher, de 46 anos sofreu uma tentativa de estupro e foi brutalmente agredida após reagir. O caso aconteceu por volta das 4h30 na madrugada deste domingo (8), na Zona Leste de Manaus.

Segundo a vítima, ela saiu de casa para buscar as filhas, de 22 e 24 anos, que estavam em uma casa de shows, mas como não conseguiu localiza-las retornou para sua residência. No caminho, um homem não identificado, teria a surpreendido e a arrastado para um beco para estupra-la. A mulher reagiu e travou luta corporal com o agressor mas foi espancada por ele.

Na ação, o criminoso pegou um tijolo e acertou na cabeça da vítima além de ter usado uma perna-manca para bater nas costas dela. A mulher mesmo baqueada continuou reagindo com mordidas e golpes nas genitálias. Após não conseguir consumar o ato, o suspeito fugiu e deixou a vítima toda ferida na via.

A mulher foi encontrada por um jovem que escutou seu pedido de socorro e acionou a ambulância. A vítima foi levada ao Hospital e Pronto-socorro (HPS) João Lúcio para os cuidados médicos e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.