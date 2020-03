“Em nenhum momento tentei passar como inocente”, diz Suzy em carta divulga por advogada

Redação AM POST*

Após grande repercussão de reportagem do Fantástico, exibida no último domingo (1º), a transexual presidiária, Suzi de Oliveira, 30 anos, presa por matar e estuprar uma criança em 2010 se pronunciou por meio de uma carta manuscrita divulgada no Instagram da advogada Bruna Castro utilizou na tarde desta segunda-feira (9).

Ela relata no texto que errou, mas nunca tentou parecer inocente. O caso ganhou ainda mais repercussão após o site ‘O Antagonista’ revelar nesse domingo (8) o processo contra a presidiária.

Na reportagem ela conta que há oito anos não recebe visitas de familiares. Após repercussão ela recebeu muitas cartas e uma vaquinha foi criada na internet pela advogada Camila Ribeiro, com o objetivo de ajudar a transexual, chegando a render quase R$ 9 mil, até o momento.

Confira o texto na íntegra:

“Eu Suzi Oliveira, ‘Rafael Tadeu’, venho dizer que nas entrevistas ao jornal Fantástico não me foi perguntado nada referente ao B.O. (Boletim de Ocorrência).

Eu sei que eu errei e muito. Em nenhum momento tentei passar como inocente e desde aquele dia me arrependi verdadeiramente e hoje estou aqui pagando por tudo que eu cometi…

Errei sim e estou pagando cada dia – cada hora e cada minuto aqui neste lugar…

Antes não tive essa oportunidade, agora eu estou tendo apenas que pedir perdão pelo meu erro no passado…”