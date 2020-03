Envolvido com o tráfico de drogas em Beruri é procurado pela polícia

Redação AM POST*

Policiais civis lotados na 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Beruri solicitam a colaboração de todos na divulgação da imagem de um indivíduo, identificado como Romaiano Pinto Pereira, conhecido como “Maia”. O infrator está sendo procurado pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquele município (distante 173 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com investigador Fabiano Oliveira, gestor da unidade policial, o indivíduo possui um mandado de prisão em nome, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, expedido no dia 10 de março deste ano, pelo juiz Diego Daniel Dal Bosco, da Vara Única da Comarca de Beruri.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização Romaiano, entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.