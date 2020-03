Equipe técnica da Sema inicia mapeamento para identificar impactos ambientais no Monte Horebe

Redação AM POST

A área do Monte Horebe, na zona norte de Manaus, recebeu, nesta quarta-feira (11/03), a visita técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) para um levantamento dos impactos ambientais na região. A equipe do órgão realizou um sobrevoo, com uso de drone, para identificar a área total afetada e avaliar a quantidade de resíduos sólidos deixados no local após a desocupação.

Posterior ao levantamento das áreas antropizadas – isto é, que tiveram as características originais de solo, vegetação e relevo modificadas pela ação do homem -, a equipe da Sema realizará o processamento das imagens de drone para gerar mapas de alta resolução que, por sua vez, vão auxiliar nas ações de recuperação ambiental do espaço.

Segundo o último mapeamento geoespacial executado pela Secretaria, em setembro de 2019, a área total do Monte Horebe ocupava cerca de 140 hectares, o equivalente a 200 campos de futebol.

“Após os mapas serem gerados, conseguiremos mensurar o tamanho do dano ocasionado com a ocupação irregular e identificar a topografia da área, com o intuito de identificar as zonas de drenagem, onde podem ter ocorrido assoreamento do leito de igarapés e nascentes”, explicou o engenheiro ambiental e assessor de Recursos Hídricos da Sema, Maycon Castro.

Relatório de impacto ambiental – As informações do levantamento serão utilizadas, também, para elaboração do relatório de impacto ambiental da Sema, contendo dados do plano de recuperação ambiental das áreas afetadas e um cronograma de atividades para recuperação das funções ecológicas do ambiente, caso seja necessária.

Ainda nesta quarta-feira (11/03), a equipe da Sema também realizou o levantamento da quantidade de resíduos sólidos gerados após a derrubada dos barracos e a análise da fauna local. “Identificamos um grande impacto causado no solo, com a construção de barragens para mudar o fluxo das águas e impedir a passagem da chuva. Esses materiais estão acumulados, gerando uma grande quantidade de resíduos”, destacou o engenheiro ambiental da Sema, Stephan do Nascimento.

Além da Sema, equipes da Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) também participaram da análise.

Planejamento das ações – As ações de recuperação ambiental da área estão inseridas no planejamento de ocupação em andamento pelo Governo do Estado do Amazonas. Conforme o último levantamento da Sema, a área onde está localizada a ocupação Monte Horebe fica a cerca de 260 metros em linha reta da Área de Proteção Ambiental (APA) Adolpho Ducke.

Na semana passada, a equipe da Sema também visitou um curso d’água, conhecido como Igarapé do Geladinho, para análise preliminar da qualidade da água. Uma análise técnica será feita, posteriormente, para a avaliação de cada trecho do corpo hídrico.