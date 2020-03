Escolas públicas de Manaus escolhidas pelo MEC já se preparam para receber ensino militar

Redação AM POST*

As escolas estaduais no Amazonas selecionadas para receber o Programa das Escolas Cívico-Militar já iniciaram preparativos para receber, no próximo mês de abril, a iniciativa do governo federal. A confirmação foi dada pelo deputado estadual Delegado Péricles, na manhã desta terça-feira (10), durante discurso na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). De acordo com o parlamentar, além do forte engajamento e procura por vagas de pais de alunos e do planejamento dos professores da unidade de ensino, as escolas também têm recebido reforma na estrutura.

“Todos, assim como eu, reconhecem o quanto nossa educação vai ganhar com a adoção de modelo que alia de forma eficaz o ensino à disciplina e já trouxe resultados internacionalmente reconhecidos. Estive ontem nas três escolas, reencontrei gestores e vi enorme mobilização e empenho não só dos professores, mas da comunidade. É investimento do governo federal do nosso presidente Jair Bolsonaro, em parceria com o estadual, ganhando traços decisivos na educação do nosso estado. Estou muito feliz em ter mediado todo o processo”, afirmou.

Péricles reforçou que foi à Brasília, na última semana, para obter detalhamentos referentes à implementação do Pecim e recebeu do secretário titular do Ministério da Educação, Aroldo Cursino, a confirmação de que na segunda quinzena de abril os militares selecionados para coordenarem o programa nestas escolas já estão na ativa. “Os ministérios da Defesa e Educação têm mantido agendas direcionadas para a seleção, capacitação e devido direcionamento desses militares. Todos eles serão grandes multiplicadores no ambiente escolar, num trabalho realizado de forma gradativa, por meio de muito diálogo com pais, mestres e comunidade”, continuou.