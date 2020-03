Ex-funcionários da Santa Casa de Manaus vão receber salários atrasados

Redação AM POST*

A assinatura de documento que autoriza o pagamento de salários atrasados de ex-funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Manaus ocorreu nesta quarta-feira (11) no auditório da Federação das Indústrias do estado do Amazonas (Fieam). Mais de R$ 5 milhões a título de verbas rescisórias e indenizações serão pagos aos trabalhadores.

Os nomes das primeiras 75 pessoas que vão receber a remuneração atrasada ainda em março, foram divulgados durante cerimônia alusiva ao pagamento. Além dos salários, também será pago os juros e correções monetárias.

No caso de Fausto Bivaqua, de 62 anos, vítima da explosão das caldeiras da Santa Casa em 1970, serão pagos os atrasados e indenização. O homem teve as duas pernas lesionadas.

O prédio da Santa Casa, que fechou as portas em 2014, após crise financeira, foi arrematado em leilão judicial pelo valor de R$ 9,3 milhões, em novembro de 2019. O imóvel funcionou por mais de 100 anos e possui 11 mil metros quadrados.