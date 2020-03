Exame de Bolsonaro para Coronavírus dá negativo

O presidente Jair Bolsonaro teve o resultado de seu teste para coronavírus divulgado como negativo nesta sexta-feira (13). O resultado do exame foi feito através de uma postagem do perfil do presidente no Facebook.

A suspeita da doença teve início nesta semana, quando o presidente esteve na Flórida, nos Estados Unidos, onde realizou uma série de compromissos oficiais. Em sua comitiva estava o Secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, representante já confirmado com a doença pandêmica. A partir da confirmação, membros do governo que estiveram com Wajngarten foram orientados a fazerem os testes.

No comunicado que divulgou que o secretário contraiu o vírus, o governo também informou que o serviço médico da presidência da República estava tomando medidas para preservar a saúde de Bolsonaro e do restante da comitiva.

“O serviço médico da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do Presidente da República e de toda comitiva presidencial que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto”, afirmou o governo, por meio de nota, antes da contaminação presidencial ter sido confirmada.