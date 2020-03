Família procura jovem que desapareceu no Mauazinho

Na tarde desta segunda-feira (02/03), às 14h55, policiais civis da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) registraram Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento de Natanael de Oliveira Lima, 19. O fato ocorreu na tarde do dia 26 de fevereiro deste ano, às 16h30, no bairro Mauazinho, zona leste da cidade.

De acordo com registro do BO, Cristiane de Oliveira, irmã do jovem, relatou que seu irmão saiu da casa onde eles moram, que fica localizada na rua Tiradentes, comunidade Parque Mauá, do bairro e zona mencionados, sem avisar aonde iria e até o momento não retornou e nem deu notícias à família.

A delegada Catarina Torres, titular da especializada, solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Natanael entrar em contato com os servidores da especializada pelo número: (92) 3214-2268, ou entrar em contato com a família dele, pelos números: (92) 99114-2918 ou 99223-0166.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.