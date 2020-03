Famílias do Monte Horebe devem receber R$ 600 do auxílio-moradia nesta semana

Redação AM POST*

A previsão para o início do pagamento do auxílio-moradia, no valor de R$ 600, para famílias do Monte Horebe, na zona Norte de Manaus, está programado para acontecer nesta esta semana, segundo a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz.

“Estamos fazendo um cruzamento de dados para saber quais as famílias realmente necessitadas. O mais importante foi a gente fazer uma reintegração de posse diferente, onde primeiro se ouviu essa demanda social para que nenhuma família fosse prejudicada”, explicou a secretária.

Entre segunda-feira (02/03) até a tarde deste sábado (06/03), o Governo do Estado contabilizou 2.081 famílias que formalizaram os acordos que asseguram o pagamento do auxílio-moradia. Levantamento apontou 2.340 imóveis que possuíam famílias, mais de 1.400 imóveis foram demolidos por não ter qualquer pessoa residindo e 209 famílias receberam apoio de transporte para a mudança.

Nesta semana, a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) manterá o atendimento das famílias, recebendo quem foi cadastrado na fase de identificação dos imóveis mas ainda não formalizou o termo de acordo. A DPE-AM informou que esse atendimento será a partir da quarta-feira que vem na Defensoria Pública de Atendimento Coletivo, localizada na rua 24 de Maio, nº 321, Centro.

Força-Tarefa

Mesmo após o término dos trabalhos de cadastramento das famílias as equipes do Governo do Estado continuaram, neste sábado (07/03), dando assistência aos moradores da área de desocupação.

Vinte caminhões baú e 60 carregadores foram disponibilizados para auxiliar nas mudanças das famílias. Além disso, caminhões-pipa também foram deslocados para fornecer água aos moradores que ainda permanecem no local.

Reunião

Os secretários de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates; Assistência Social, Márcia Sahdo; e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Caroline Braz, receberam nesta manhã, junto com o comandante da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, uma comitiva formada pelo deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, José Ricardo, o ex-senador João Pedro e representantes de movimentos sociais, como o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLP), a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) e Arquidiocese de Manaus.

Em reunião na Escola Municipal Zilda Arns Neumann, os gestores sanaram os questionamentos feitos pela comitiva sobre o cadastramento das famílias, mudanças e demolição das casas desocupadas no Monte Horebe, além de reforçarem o trabalho integrados entre as secretarias.