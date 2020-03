Festival Folclórico de Parintins pode ser cancelado, diz governador

Redação AM POST

A realização ou cancelamento da edição deste ano do Festival Folclórico de Parintins será definida neste mês de março, conforme informou o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), durante transmissão ao vivo com as atualizações sobre o avanço da covid-19 no Estado.

“(Sobre as mudanças de datas do Festival) As decisões serão tomadas ainda neste mês de março para saber se falamos para outra data, final do ano ou até mesmo cancelarmos. Mas ainda vamos detalhar isso”, comentou o chefe do executivo estadual.

De acordo com Wilson Lima é inviável a realização do festival no mês de junho. “O fato é que pelo quadro que observamos no mundo, está inviável que o festival seja realizado no meio do ano. Até porque o festival começa a ser preparado um ano antes da grande festa. É preciso ter os preparativos, contratações dos artistas e não teremos tempo hábil para isso”, explicou.

Na noite de ontem (24/03) morreu o empresário e morador de Parintins, Geraldo Sávio, primeira vítima fatal do novo coronavírus (covid-19) no Amazonas, no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, na zona norte de Manaus.