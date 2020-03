Garoto que vende doce em semáforo é estuprado por motorista na Cidade Nova

Redação AM POST*

Um motorista, de 53 anos, estuprou um adolescente de 11 anos que vendia bombons em um semáforo no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã de segunda-feira (9) e ainda teria obrigado o garoto a manter relações sexuais com uma menina que estava no carro no momento do crime. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

O menino conseguiu fugir após avistar um homem, que seria filho do suspeito, se aproximar do carro. Ele correu e pediu ajuda em um restaurante próximo ao local do crime e anotou a placa do veículo. Exame de corpo de delito comprovou o estupro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que tenta identificar a garota que estava no veículo do motorista, mas acredita que ela seria da mesma família do suspeito, que já foi identificado e é procurado pela polícia. Conforme a polícia o homem já tem um boletim de ocorrência contra ele por estupro de vulnerável.